Массовые рейды по мигрантам проходят на Сортировке в Екатеринбурге

Силовики не первый раз наведываются на Сортировку. В середине июня вооруженные сотрудники полиции оцепили мини-рынок на территории ДК ВОС в Екатеринбурге. В подобных операциях полиция отлавливала уроженцев других стран, которые не встали на воинский учет в России. Такие мероприятия регулярно проходят в Екатеринбурге с начала года.