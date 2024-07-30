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Массовые рейды по мигрантам проходят на Сортировке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики проводят массовую проверку мигрантов в промзоне микрорайона Сортировка, сообщают очевидцы в соцсетях. С их слов, сотрудники полиции проверяют документы у иностранцев, работающих на складах и в заведениях общепита.

В пресс-группе городского УМВД подтвердили проведение плановых профилактических мероприятий по соблюдению миграционного законодательства. Детали проверки не раскрываются.

Силовики не первый раз наведываются на Сортировку. В середине июня вооруженные сотрудники полиции оцепили мини-рынок на территории ДК ВОС в Екатеринбурге. В подобных операциях полиция отлавливала уроженцев других стран, которые не встали на воинский учет в России. Такие мероприятия регулярно проходят в Екатеринбурге с начала года.