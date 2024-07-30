Экс-главу минимущества оправдали в суде в Иркутской области

В Кировском районном суде Иркутска вынесли приговор Владиславу Сухорученко. Он обвинялся в халатности при организации закупок жилья для детей-сирот и в превышении должностных полномочий при заключении мирового соглашения по землям в городке ИВВАИУ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Кировского суда.
— 30 июля 2024 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст 293 УК РФ (халатность), ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 15% в доход государства, — рассказали в пресс-службе суда.
Но срок давности уголовного преследования истек, поэтому мужчину освободили от наказания. По статье 286 части три (превышение должностных полномочий) он был оправдан, так как в его деле не нашли состава преступления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саратовской области 29 июля произошло сразу два ДТП с пострадавшими.