Экс-главу минимущества оправдали в суде в Иркутской области

В Кировском районном суде Иркутска вынесли приговор Владиславу Сухорученко. Он обвинялся в халатности при организации закупок жилья для детей-сирот и в превышении должностных полномочий при заключении мирового соглашения по землям в городке ИВВАИУ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Кировского суда.