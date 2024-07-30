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Частично перекрытым останется подземный переход у цирка в Воронеже

Эксперты будут трудиться ближайшие пять месяцев.

После того, как накануне, 29 июля, произошло обрушение потолка в переходе у цирка в Воронеже, он останется частично перекрытым. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Один из входов пока остается перекрытым, — пояснили в мэрии.

По словам чиновников, в ближайшее время там уберут часть штукатурки, на которой держится облицовка. Это сделают для того, чтобы избежать повторения вчерашнего инцидента.

— Такую же работу проведут на каждой входной группе до конца этого года.