Перекупщики начали продавать билеты на матч воронежского «Факела»

Отметим, что перекупщики накручивают цены в несколько тысяч рублей, когда реальная цена билета начинается от 600 рублей. Напомним, что в продажу билеты поступят за несколько дней до начала игры. Всего будет доступно порядка 2000 билетов. О начале продаж будет сообщено на официальных ресурсах воронежской команды.