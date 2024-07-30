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Перекупщики начали продавать билеты на матч воронежского «Факела»

На сайте бесплатных объявлений появились билеты на игру третьего тура МИР РПЛ между воронежским «Факелом» и «Краснодаром».

Реализовать билеты пытаются перекупщики со значительной наценкой, а отправить покупателю через портал Госуслуг.

Отметим, что перекупщики накручивают цены в несколько тысяч рублей, когда реальная цена билета начинается от 600 рублей. Напомним, что в продажу билеты поступят за несколько дней до начала игры. Всего будет доступно порядка 2000 билетов. О начале продаж будет сообщено на официальных ресурсах воронежской команды.

До этапа продаж на сезон РПЛ 2024−2025 было реализовано 7000 абонементов и еще тысяча мест было выделено по гостевой квоте.

Игра чемпионата страны по футболу состоится в воскресенье, 4 августа на новой арене «Факел» на улице Маршака. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.