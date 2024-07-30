Без дождя и до +23 °C будет в столице 31 июля

В среду в городе ожидается переменная облачность. Ветер — северо-западный, западный, 5−10 м/с. Вероятность осадков в течение суток составит 5−10%.
Ночная температура окажется в пределах +12… +14 °C. Днем потеплеет до +23 °C.
Без существенных осадков и до 23 градусов тепла прогнозируют в столице 31 июля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
В среду в городе ожидается переменная облачность. Ветер — северо-западный, западный, 5−10 м/с. Вероятность осадков в течение суток составит 5−10%.
Ночная температура окажется в пределах +12… +14 °C. Днем потеплеет до +23 °C.