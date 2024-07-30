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Без дождя и до +23 °C будет в столице 31 июля

Без существенных осадков и до 23 градусов тепла прогнозируют в столице 31 июля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сейчас в Сакраменто: +16° 3 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°

В среду в городе ожидается переменная облачность. Ветер — северо-западный, западный, 5−10 м/с. Вероятность осадков в течение суток составит 5−10%.

Ночная температура окажется в пределах +12… +14 °C. Днем потеплеет до +23 °C.