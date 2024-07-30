На Башкирию вновь обрушатся сильные дожди — МЧС

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о том, что в ближайшие сутки прогнозируются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/сек.
Так, ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, в северных и западных районах до сильных, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 8−13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +22,+27°.
На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в осадках 1−2 км, ночью и утром в тумане 500−1000 м.