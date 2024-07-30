Центр Омска перекроют на пять дней

Соборную площадь в Омске перекроют на пять дней из-за проведения Сибирского международного марафона. Об этом рассказали в департаменте транспорта города Омска.
Проехать по площади будет нельзя с 10:00 31 июля до 15:00 4 августа. Движение закроют для всех видов транспорта. В это время некоторые автобусы поменяют свои маршруты:
- № 73 при движении с улицы Красный Путь будет следовать по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее — по утвержденной схеме;
- № 62 будет следовать до остановки «КДЦ “Маяковский” с разворотом под мостом имени 60-летия Победы и с остановкой у Библиотеки им. Пушкина, далее — по улицам Интернациональной, Гагарина;
- № 94 в направлении посёлка Амурский будет следовать с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы, далее — по утверждённой схеме, в обратном направлении — без изменения схемы движения.
Напомним, что Сибирский международный марафон состоится 3 августа с 8:00 до 14:00 на Соборной площади. Подробную афишу всех мероприятий ко Дню города можно прочитать по ссылке.