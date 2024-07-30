На Левом берегу в Воронеже ограничили подачу горячей воды из-за строительства Остужевской развязки

Жители десятков жилых домов в Железнодорожном районе Воронежа испытывают ограничения в подаче горячей воды. Неудобства временные — продлятся до 16:00 вторника, 30 июля. Они связаны с работами по реконструкции Остужевской развязки. Об этом предупредили в АО «Квадра».
Ограничения ввели из-за того, что специалисты компании синхронизировали с дорожниками график работ по реконструкции тепловой сети с увеличением ее диаметра.
Ограничена горячая вода по адресам:
— Ул. Остужева, 3,1а; 3а; 5а; 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1д;
— Ул. 25 Января, 8, 8а; 14; 14а; 18; 20, 20а; 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30;
— Ул. Переверткина, 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25, 27, 29, 4, 16, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 7, 16а, 10а, 24а, 2, 5;
Ленинский проспект, 125, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137;
— Ул. Серафимовича, 41а;
— Ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
— Ул. Старых Большевиков, 2, 44а, 14, 16, 18, 20/1, 20/2;
— Ул. Комсомольская, 27а;
— Ул. Минская, 1, 1а.
Ранее стало известно, что в Воронеже 31 июля в доме № 20 по улице Березовая роща пройдут плановые работы по замене задвижки диаметром 100 мм. Из-за этого жители домов по Березовой роще (со 2-го по 70-й) с 10:00 до 16:00 останутся без холодной воды.