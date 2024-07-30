На Левом берегу в Воронеже ограничили подачу горячей воды из-за строительства Остужевской развязки

Ранее стало известно, что в Воронеже 31 июля в доме № 20 по улице Березовая роща пройдут плановые работы по замене задвижки диаметром 100 мм. Из-за этого жители домов по Березовой роще (со 2-го по 70-й) с 10:00 до 16:00 останутся без холодной воды.