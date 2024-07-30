Wiz Khalifa выпустил микстейп Wiz Owens

Рэпер Wiz Khalifa представил микстейп Wiz Owens. О выходе пластинки он рассказал за несколько дней до этого в соцсетях.
Релиз содержит 13 песен, включая фиты с Young Deji, 24hrs и Sosamann.
Вместе с микстейпом Wiz Khalifa анонсировал и полноформатный альбом. На вопрос поклонника в X (Twitter), когда лонгплей увидит свет, исполнитель ответил, что пока «разбирается с семплами».
В прошлом году музыкант выпустил четыре микстейпа: Star Power, See Ya, Khali Sober и Decisions. Недавно артист появился в студийнике R&B- и неосоул-певца BLK ODYSSY «1−800 FANTASY».