Темпы регистрации лошадей ускорят в Иркутской области из-за участившихся аварий

— Ни по одному из этих происшествий владельцы животных пока не установлены. Самое страшное то, что в таких авариях гибнут люди. Кроме того, незарегистрированное животное, не прошедшее обязательную вакцинацию и исследование, может оказаться больным и представлять угрозу инфицирования людей и животных. Нам важно, чтобы хозяева лошадей понимали всю меру ответственности и необходимость соблюдения требований федерального законодательства по регистрации животных, — отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.