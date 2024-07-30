Темпы регистрации лошадей ускорят в Иркутской области из-за участившихся аварий

За последний месяц в Иркутской области произошло два ДТП, причиной которых стали лошади. И ни в одном из них не были установлены хозяева животных. Поэтому ускорить процесс регистрации лошадей поручил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
18 июля около поселка Усть-Ордынский в Иркутской области водитель Honda Accord сбил лошадь, которая находилась на дороге. В аварии животное погибло. Через несколько минут водитель Fiat Linea хотел объехать тело лошади, но не смог справится с управлением. В итоге погибла пассажирка второй машины, а водителя с полученными травмами доставили в больницу. Как рассказывала ранее КП-Иркутск, 29 июля машина Mercedes-Benz въехала в стадо лошадей. Водителя и пассажира госпитализировали, а пяти животным не удалось пережить аварию.
— Ни по одному из этих происшествий владельцы животных пока не установлены. Самое страшное то, что в таких авариях гибнут люди. Кроме того, незарегистрированное животное, не прошедшее обязательную вакцинацию и исследование, может оказаться больным и представлять угрозу инфицирования людей и животных. Нам важно, чтобы хозяева лошадей понимали всю меру ответственности и необходимость соблюдения требований федерального законодательства по регистрации животных, — отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Лошади, находящиеся в хозяйствах и предприятиях должны быть промаркированы и поставлены на учет. Если не соблюдать данные правила, то хозяев привлекут к административной ответственности и выпишут штраф. На данный момент в области всего зарегистрировано только треть лошадей. Их число составило 7256.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец их Эхирит-Булагатского района погиб на СВО.