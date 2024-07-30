На жену зампреда хабаровского правительства Никонова был записан Infiniti

Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности ⅓ квартиры площадью 60 квадратных метров.