«Ходырев был своим». В Петербурге простились с бывшим главой Ленинграда

Бывший руководитель Ленинграда (1983−1990), будучи уже на пенсии, продолжал работать, рассказал спикер петербургского парламента Александр Бельский: «Я встретил его на юбилее в Водоканале пару лет назад. У него была активная жизненная позиция, он тогда сказал: “Нужен кабинет, столько дел, мне надо работать”. Кабинет Ходыреву выделили в Мариинском дворце. Интересовался он, впрочем, и делами области — губернатор Александр Дрозденко рассказал, что не раз обсуждал с Ходыревым дела: “Откровенных разговоров, после которых себя переоцениваешь, будет не хватать”.