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Мобилизационные учения пройдут в Шумилинском районе

В ходе маневров военные могут применять различные имитирующие средства, поэтому местные власти просят население района отнестись с пониманием к происходящему.

Источник: Reuters

МИНСК, 30 июл — Sputnik. С 31 июля по 9 августа пройдут мобилизационные учения с военными комиссариатами Витебской области.

Непосредственно в учениях будут участвовать военные комиссариаты Бешенковичского и Шумилинского районов, которые будут выполнять поставленные задачи и защищать территорию от гипотетического противника.

Как сообщают местные власти, маневры военных проходят в Витебской области согласно плану подготовки.

«Каждый призывник и кадровик должен знать, что делать в случае возникновения нестандартной ситуации и какие функции на него возложены», — цитирует военного комиссара Бешенковичского и Шумилинского районов Андрея Савича газета «Герой працы».

В ходе учений военные будут использовать средства имитации: светошумовые гранаты, холостые патроны, взрывпакеты. В связи с этим районная газета просит местных жителей отнестись с пониманием к мероприятиям, которые проходят в рамках учений.

«Накануне учений призывникам будут рассылаться уведомления о необходимости явки в военкомат, в том числе посредством СМС-сообщений», — предупреждает издание.

учения