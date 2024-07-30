Мобилизационные учения пройдут в Шумилинском районе

МИНСК, 30 июл — Sputnik. С 31 июля по 9 августа пройдут мобилизационные учения с военными комиссариатами Витебской области.
Непосредственно в учениях будут участвовать военные комиссариаты Бешенковичского и Шумилинского районов, которые будут выполнять поставленные задачи и защищать территорию от гипотетического противника.
Как сообщают местные власти, маневры военных проходят в Витебской области согласно плану подготовки.
«Каждый призывник и кадровик должен знать, что делать в случае возникновения нестандартной ситуации и какие функции на него возложены», — цитирует военного комиссара Бешенковичского и Шумилинского районов Андрея Савича газета «Герой працы».
В ходе учений военные будут использовать средства имитации: светошумовые гранаты, холостые патроны, взрывпакеты. В связи с этим районная газета просит местных жителей отнестись с пониманием к мероприятиям, которые проходят в рамках учений.
«Накануне учений призывникам будут рассылаться уведомления о необходимости явки в военкомат, в том числе посредством СМС-сообщений», — предупреждает издание.