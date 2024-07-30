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Обновленный крокодил вернулся на Канавинский мост

Антон Табатчиков отметил, что работы шли около трех недель почти без выходных.

Источник: соцсети

Обновленный крокодил вернулся на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал автор нового мурала Антон Табатчиков на своей странице ВКонтакте.

Работа над новым муралом с изображением крокодила завершилась вчера, 29 июля.

«Ну что, легендарный камбек, третье пришествие и т. п. Закончил работу над самым масштабным на сегодняшний день проектом — над “Геннадием Нижегородским”, — сообщил художник.

Антон Табатчиков отметил, что работы шли около трех недель почти без выходных. При этом даже в свободное время художник постоянно мыслями возвращался к арт-крокодилу: нужно было оправдать ожидания жителей, которые долго ждали восстановление мурала.

«Это не первый крокодил на этом месте, и разумеется все начинают сравнивать с предыдущим», — добавил автор.

Художник отметил, что до сих пор не до конца осознал, что уже закончил работу.

«Сейчас надо немного отдохнуть, и двигать дальше. Всем спасибо за поддержку, кто писал, приходил/навещал меня на рабочем месте», — заключил он.

Напомним, ранее на подпорной стенке Канавинского моста находилось изображение огромного крокодила, которое впервые появилось 18 лет назад. Убирать его начали в апреле и тогда предложили нижегородцам подумать, что бы они хотели видеть на этом месте.

Серьезный спор о граффити в соцсетях начался еще до ремонта. Некоторые горожане называют крокодила «символом Нижнего Новгорода» и «визитной карточкой места», фигурирующей во многих путеводителях, и просили оставить его. Однако нашлись и противники современного искусства, которые в принципе не хотели видеть никаких изображений на стенах.

Юрий Шалабаев отобрал все варианты и предложил нижегородцам выбрать что-то из них. Среди вариантов оказались закаты, Метеор, Нижний Новгород в ретроспективе и прежний крокодил. В итоге выбрали его.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что мурал с архангелом Гавриилом появится около Нижегородской ярмарки.