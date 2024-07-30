В Зеленоградске закончилась вода, потому что жители набирали ее про запас

После непогоды, которую принес в Калининградскую область циклон «Кирсти», без электричества и воды остались Полесский и Зеленоградский районы. В последнем ситуация сложилась наиболее сложная. Как рассказали в пресс-службе областного «Водоканала», после восстановления подачи электричества были запущены насосы для наполнения резервуаров, водоснабжение восстановили. Но вода… закончилась.
«Жители стали активнее использовать холодную воду, в том числе набирать емкости про запас. Это привело к истощению и так не полностью набранных резервуаров воды со скважин, и вода просто закончилась. Сейчас требуется некоторое время для восполнения водных ресурсов», — прокомментировали в «Водоканале».
В ближайшее время перебои с водой должны прекратиться.