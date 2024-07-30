В Зеленоградске закончилась вода, потому что жители набирали ее про запас

«Жители стали активнее использовать холодную воду, в том числе набирать емкости про запас. Это привело к истощению и так не полностью набранных резервуаров воды со скважин, и вода просто закончилась. Сейчас требуется некоторое время для восполнения водных ресурсов», — прокомментировали в «Водоканале».