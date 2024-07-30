Опасный сорняк обнаружили в двух районах Нижегородской области

Повилика — это паразит, который прикрепляется к растению-хозяину при помощи присосок. Повилика паразитирует на кормовых, бобовых, овощных, дикорастущих травах, кустарниках, древесных породах и др. Она мешает развитию растений, снижает урожайность. Кроме этого, в повилике содержатся алкалоиды, которые, вызывают отравления у животных при поедании засоренного повиликой сена.