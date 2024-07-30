Опасный сорняк обнаружили в двух районах Нижегородской области

«В июне и июле текущего года в ходе проведения фитосанитарного мониторинга территории Нижегородской области в Сергачском и Сеченовском районах были отобраны образцы сорных растений», — сообщает Нижегородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Специалисты провели гербологическую экспертизу и в 12 случаях идентифицировали карантинный сорняк — повилика Cuscuta spp. Данные о проверке направили в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер соответствующего реагирования.
Повилика — это паразит, который прикрепляется к растению-хозяину при помощи присосок. Повилика паразитирует на кормовых, бобовых, овощных, дикорастущих травах, кустарниках, древесных породах и др. Она мешает развитию растений, снижает урожайность. Кроме этого, в повилике содержатся алкалоиды, которые, вызывают отравления у животных при поедании засоренного повиликой сена.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Нижегородской области предлагают ввести новые меры по борьбе с еще одним сорняком — борщевиком Сосновского.