За смерть двух медведей выплатили компенсацию в 120 тысяч в Иркутской области

В 2023 году Братская транспортная прокуратура направила в суд иск о взыскании материального ущерба. Организация причинила вред животному миру, когда проводила мероприятия, связанные с опасностью для окружающих. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В процессе эксплуатации подвижного состава допустила смертельное травмирование двух особей медведя. Согласно методики исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам, размер вреда составил 120 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Всю денежную компенсацию уже выплатили, а прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший заместитель мэра Усолья-Сибирского отправится в тюрьму на четыре года. Он обвиняется в вымогательстве, превышении полномочий и получении взятки.