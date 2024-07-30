За смерть двух медведей выплатили компенсацию в 120 тысяч в Иркутской области

В 2023 году Братская транспортная прокуратура направила в суд иск о взыскании материального ущерба. Организация причинила вред животному миру, когда проводила мероприятия, связанные с опасностью для окружающих. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.