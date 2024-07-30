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За смерть двух медведей выплатили компенсацию в 120 тысяч в Иркутской области

Животные погибли во время эксплуатации живого состава.
Источник: Комсомольская правда

В 2023 году Братская транспортная прокуратура направила в суд иск о взыскании материального ущерба. Организация причинила вред животному миру, когда проводила мероприятия, связанные с опасностью для окружающих. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В процессе эксплуатации подвижного состава допустила смертельное травмирование двух особей медведя. Согласно методики исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам, размер вреда составил 120 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всю денежную компенсацию уже выплатили, а прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший заместитель мэра Усолья-Сибирского отправится в тюрьму на четыре года. Он обвиняется в вымогательстве, превышении полномочий и получении взятки.