На базе арт-кластера «Таврида» в Крыму снимут два больших сериала

Осенью на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму планируют снять два больших сериала. Об этом «Вести Крым» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В арт-кластере «Таврида» открылся трехэтажный комплекс «Юг Кино». Там расположены съемочные павильоны, гримерные и костюмерные. Площадь объекта составляет 5 тысяч квадратных метров.
Кириенко рассказал, что уже осенью на новой киностудии начнут снимать два больших сериала. Кроме того, скоро выйдет сериал «Ландыши». Саундтрек к нему был создан музыкантами и исполнителями кластера «Таврида. АРТ».