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На базе арт-кластера «Таврида» в Крыму снимут два больших сериала

Там открылся трехэтажный комплекс «Юг Кино».

Источник: Арт-кластер «Таврида»

Осенью на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму планируют снять два больших сериала. Об этом «Вести Крым» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В арт-кластере «Таврида» открылся трехэтажный комплекс «Юг Кино». Там расположены съемочные павильоны, гримерные и костюмерные. Площадь объекта составляет 5 тысяч квадратных метров.

Кириенко рассказал, что уже осенью на новой киностудии начнут снимать два больших сериала. Кроме того, скоро выйдет сериал «Ландыши». Саундтрек к нему был создан музыкантами и исполнителями кластера «Таврида. АРТ».

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