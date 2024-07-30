Новый учебный предмет появится в белорусских школах в 2024—2025 учебном году

Белорусских школьников ожидает новый учебный предмет с начала учебного года 2024−2025. Об этом в комитете по образованию Мингорисполкома рассказали на СТВ.
Как отметила первый замглавы комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко, новый учебный предмет вводится для учеников 10-х классов. Это «История Беларуси в контексте всемирной истории».
— Под этот учебный предмет будет своя методическая база: новые учебник и учебная программа, — уточнила чиновница.
Кроме того, еще корректируются учебные программы по химии для 8-х классов, и у них тоже будет новое учебное пособие. Есть также изменения в учебных программах по отечественной и мировой художественной культуре для семиклассников.
А также есть корректировки в предмете «Введение в школьную жизнь» для первоклассников.
— Очень много новых факультативов, разработаны программы под них, — подытожила Борисенко.