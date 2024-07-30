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Проект закона о реновации вызвал вопросы у узбекистанцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На портале продолжается обсуждение проекта закона «О реновации градостроительства», разработанный Минюстом. Документ вызывает много вопросов и недовольство граждан, передает корреспондент Podrobno.uz.

В обсуждении комментаторы указали на противоречащие пункты документа. В статье 9 отмечено, что собственников не могут прямо или косвенно принуждать к участию в градостроительной программе реновации жилого или нежилого объекта. Однако следом предложено в случае недостижения соглашения с собственниками решать этот вопрос в судебном порядке.

Также внимание комментаторов привлекла статья 30, в которой говорится, что проект реновации должен быть подвергнут общественному обсуждению с использованием СМИ, официальных сайтов и других площадок для определения общественного мнения.

«Проект программы реновации города должен быть вынесен на общественное обсуждение в течение 15 дней на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов», — отмечено в проекте.

При этом, комментаторы отмечают, что ничего не сказано о статусе и итогах общественного обсуждения — может ли оно остановить проект или заставить его переработать? Какие есть механизмы для этого? Также они считают, что 15 дней мало для обсуждения.

В Facebook* группе «Ташкент — Снос» пишут, что обсуждаемый законопроект о реновации больше похож на документ об отмене конституционного права на собственность. «Этот проект противоречит закону о собственности, Гражданскому кодексу», отметил один из комментаторов площадки.

На СОВАЗ проект закона собрал 44 комментария. На комментарии отвечают, многие идеи уже учтены в проекте закона.

Обсуждение продлится до 4 августа.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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