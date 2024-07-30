В Иркутске усиливают меры безопасности в школах и детских садах

На усиление мер безопасности из регионального и городского бюджетов выделено более 15 миллионов рублей. Кроме того, в 2024 году город выделяет 270 миллионов рублей на обслуживание камер, тревожных кнопок и физическую охрану. В этом году также запланированы работы по устройству и расширению эвакуационных выходов, пожарных проездов, модернизации охранно-пожарной сигнализации. На эти цели выделено более 13 миллионов рублей.