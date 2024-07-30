Точку в переносе начала учебного года в Приморье поставят главы муниципалитетов

Перенос учебного года в Приморье -реально ли? На этот вопрос среди множества других ответил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в прямом эфире «Прямого разговора»(16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Глава региона считает необходимым исходить из текущей ситуацию. Полномочия у регионов на перенос начала учебного года, безусловно, есть, но без «сверки» с Министерством все же не обойдется.
«Территории, где шли дожди, где ребята не отдохнули, не смогли насладиться солнцем — здесь главы муниципальных образований сами примут решение о начале учебного года с 15 сентября. Это абсолютно не мешает ничему. Те, кто планировал отправить детей с 1 сентября, — школа продумает систему приема этих детей и систему образования. Это могут быть экскурсии, походы, музеи и другие активности. Кто захотел и дальше отдохнуть со своим ребенком — могут и отдохнуть. Мы такой порядок поддерживаем. Я думаю, что руководители муниципальных образований и образовательных учреждений обдумают это предложение. Это полномочия региона и мы будем принимать решения исходя из целесообразности по каждому району. И я считаю, что это целесообразно. Я вообще хочу, чтобы ребята больше отдыхали. Школьники и без того перегружены — учебой, репетиторами, экзаменами. Надо отдыхать и заниматься здоровьем», — подчеркнул Олег Кожемяко.
При этом губернатор четко и ясно обозначил свою позицию касаемо Дня знаний.
«1 сентября — это святой день, когда все должны прийти в школу с букетами, встретиться с друзьями, учителями, надеть банты и школьную форму. Это непреложное правило для всех!» — подчеркнул Кожемяко.