Точку в переносе начала учебного года в Приморье поставят главы муниципалитетов

«Территории, где шли дожди, где ребята не отдохнули, не смогли насладиться солнцем — здесь главы муниципальных образований сами примут решение о начале учебного года с 15 сентября. Это абсолютно не мешает ничему. Те, кто планировал отправить детей с 1 сентября, — школа продумает систему приема этих детей и систему образования. Это могут быть экскурсии, походы, музеи и другие активности. Кто захотел и дальше отдохнуть со своим ребенком — могут и отдохнуть. Мы такой порядок поддерживаем. Я думаю, что руководители муниципальных образований и образовательных учреждений обдумают это предложение. Это полномочия региона и мы будем принимать решения исходя из целесообразности по каждому району. И я считаю, что это целесообразно. Я вообще хочу, чтобы ребята больше отдыхали. Школьники и без того перегружены — учебой, репетиторами, экзаменами. Надо отдыхать и заниматься здоровьем», — подчеркнул Олег Кожемяко.