МВД подтвердило выезд КамАЗа на красный свет на ж/д переезде под Волгоградом

Асламбек Усматов, водитель КамАЗа, в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Он получил множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Грузовик, которым управлял Усматов, в результате удара с поездом разорвало пополам. В РЖД заявили, что Усматов проехал на ж/д переезд на красный свет. При этом, по словам близких водителя, он «абсолютно спокойный» и семейный человек, который в момент аварии был трезв.