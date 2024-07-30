За омский «Авангард» будет играть нападающий Галиев

«Кандидатуру Станислава Галиева мы рассматривали наряду с другими в течение длительного времени, обсуждали ее с главным тренером. Наш выбор обусловлен совокупностью сильных качеств нападающего, а также его опытом выступления на разных уровнях, в том числе в Северной Америке. Станислав везде держал свой уровень, стабильно набирал очки, отмечаясь при этом положительным показателем полезности», — сообщил главный менеджер клуба Антон Курьянов.