«Думала, что у меня насморк, оказалось — рак»: воспитатель детсада из Иркутской области борется со страшным диагнозом

— Спасибо большое всем неравнодушным, кто не прошел мимо моей беды. Я знала, что в этом мире есть много хороших и отзывчивых людей. И ситуация, которая произошла со мной, доказала это. Я не ожидала такой активности, — признается Екатерина. — В сентябре прошлого года мы с будущим мужем и дочерью поехали в кафе, чтобы отметить мое 40-летие. И кто-то произнес фразу, что, мол, эту дату не празднуют — есть такое суеверие. Иногда я думаю, что это было не просто совпадение. Ведь всего через пару месяцев я узнала о диагнозе. На меня порой накатывает отчаяние и страх перед будущим. Но я держусь! И надеюсь, что благодаря поддержке земляков у меня получится победить эту страшную болезнь! Осталось собрать совсем немного. Все необходимые документы я уже отправила в Китай. Как только придет ответ из больницы, я отправлю в поездку.