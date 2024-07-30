«Думала, что у меня насморк, оказалось — рак»: воспитатель детсада из Иркутской области борется со страшным диагнозом

Каково это — в 40 лет узнать о том, том, что у вас рак третьей стадии и при этом врачи не смогут помочь? Воспитатель детского сада Екатерина Каргина из Саянска знает об этом не понаслышке. Страшный диагноз ворвался в ее жизнь несколько месяцев назад.
Поняла, что это не обычный насморк.
— В августе 2023 года у меня появился насморк. Я очень редко болею, у меня сильный иммунитет и я хорошо знаю свой организм. Поэтому сразу почувствовала, что это не обычная простуда. Более того, появился неприятный запах…
Екатерина обратилась в больницу. Ей назначили стандартное лечение: промывания и капли в нос. Однако симптомы не проходили.
— В октябре я обратилась к другому врачу. Он тоже меня успокоил. Мол, это вазомоторный ринит — хроническое заболевание, при котором возникает заложенность или выделения из носа. Мне назначили такое же лечение, промывания.
Еще через два месяца Екатерина обратились к третьему специалисту. На этот раз женщина услышала: «У вас аллергическая реакция». Сибирячке прописали лекарства.
— Через четыре дня после приема препаратов у меня появилась боль в горле. А через неделю — образовался дикий кашель и шишки в горле. Мне сделали спиральную компьютерную томографию. Результаты показали, что в носоглотке находится огромная опухоль…
Отказалась от химиотерапии.
«Рак носоглотки третьей стадии». Екатерина не могла поверить в услышанное. Вместе с ней в больнице находилась ее 21-летняя дочь-студентка. Она первая узнала о страшном заболевании мамы.
— Эта опухоль не операбельна. Поэтому я поехала на дополнительные обследования. Мне назначили химиотерапию и лучевую терапию, а остатки опухоли решили убрать уже во время операции. Но гарантий никто не давал. Если организм справится с дозой химиотерапии, значит справится. Если нет, то нет…
Екатерина признается, что испугалась. Отказалась от курса химиотерапии и приняла непростое решение: «Сколько мне осталось, столько и буду жить».
В июне опухоль дошла до голосовых связок. Речь женщины деформировалась до неузнаваемости, горло стало постоянно болеть, а шишки заметно увеличились в размерах. Вес Екатерины снизился до 39 килограммов. Сибирячке пришлось оставить работу, вот уже несколько месяцев она находится на больничном.
— Я узнала, что в китайском городе Харбин успешно лечат рак носоглотки. Это заболевание там не редкость. Местные специалисты тоже назначают химиотерапию, но она подобрана индивидуально для каждого пациента. Учитывается возраст, вес, анамнез и другие детали. Насколько мне известно, у нас, к сожалению, такой системы нет. Мы связались со специалистами из Харбина, они пообещали помочь. Надеюсь, что химиотерапия остановит рост опухоли, а лучевая терапия будет поражать не весь организм, а только отдельный участок.
Главной мотивацией для борьбы с раком стала семья: дочь и супруг, с которым они поженились совсем недавно, в конце прошлого года.
«Я просто хочу жить!».
Лечение за границей недешевое, требуется три миллиона рублей. В эту сумму входит также перелет, проживание и сопровождение близкого человека пациента. Таких денег у сибирячки нет. Поэтому Екатерина решилась рассказать о своей беде в социальных сетях и объявить сбор.
— Я никогда не мечтала достать звезду с небес, я хотела лишь одного. Жить! Жить полноценной жизнью, дышать, слышать, есть, ходить, спать. Сейчас всего этого я лишилась. У меня есть маленький, но очень дорогостоящий шанс на спасение, — обратилась женщина на своей странице.
Несмотря на то, что у Екатерины чуть больше двухсот подписчиков, пост с большой скоростью стал распространяться по социальным сетям. Его увидели местные блогеры, известные люди из Иркутска. За пять дней удалось собрать два миллиона рублей. Незнакомцы отправляли сибирячке разные суммы, писали слова поддержки.
— Спасибо большое всем неравнодушным, кто не прошел мимо моей беды. Я знала, что в этом мире есть много хороших и отзывчивых людей. И ситуация, которая произошла со мной, доказала это. Я не ожидала такой активности, — признается Екатерина. — В сентябре прошлого года мы с будущим мужем и дочерью поехали в кафе, чтобы отметить мое 40-летие. И кто-то произнес фразу, что, мол, эту дату не празднуют — есть такое суеверие. Иногда я думаю, что это было не просто совпадение. Ведь всего через пару месяцев я узнала о диагнозе. На меня порой накатывает отчаяние и страх перед будущим. Но я держусь! И надеюсь, что благодаря поддержке земляков у меня получится победить эту страшную болезнь! Осталось собрать совсем немного. Все необходимые документы я уже отправила в Китай. Как только придет ответ из больницы, я отправлю в поездку.