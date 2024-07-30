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В Самарской области могут открыть новые съезды на трассе «Обход Тольятти»

В Самарской области по поручению врио губернатора Вячеслава Федорищева совместно с концессионером прорабатывается возможность открытия дополнительных съездов на трассе «Обход Тольятти» в Шигонском районе.

Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дополнительные съезды с трассы могут открыться в местах пересечения магистрали с автодорогами Шигоны — Новодевичье и Тайдаково — Левашовка. При проектировании «Обхода Тольятти» было предусмотрено лишь три съезда: в районе села Зеленовка, на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное и в районе села Троицкое в Сызранском районе.

Скоростную автодорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу, построили за 3,5 года. Официальное открытие трассы состоялось 16 июля 2024 года. Предполагается, что четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц Тольятти.

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