В Самарской области могут открыть новые съезды на трассе «Обход Тольятти»

Скоростную автодорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу, построили за 3,5 года. Официальное открытие трассы состоялось 16 июля 2024 года. Предполагается, что четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц Тольятти.