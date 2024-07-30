В Москве благоустроят 20 километров набережных реки Яузы

«В течение нескольких лет занимаемся поймой, набережной реки Яузы. В начале делали верховье, парковые территории, особо охраняемые. Огромная работа, которую мы проводили последние лет пять. Вот дошла очередь до впадения Яузы в Москва-реку, до укрепления набережных, их ремонта, создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов и автомобилей. Набережные реки Яузы комплексно не реконструировались лет 30−40. Конечно, они пришли в достаточно неприятное состояние: разрушенные бордюры, кривые тротуары, непонятная траектория, география самой проезжей части. Все это комплексно, от дома до дома, решили реконструировать. В этом году будет сделано около 20 км набережных Яузы», — сказал Собянин.
Мэр выразил уверенность, что после окончания работ прилегающие к Яузе территории будут более комфортными. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, завершить благоустройство набережных реки Яузы планируется в III квартале текущего года. Отмечается, что главная цель этих работ — создание комфортного общественного пространства, что предполагает изменение транспортной схемы на большей части набережных — расширение тротуаров за счет оптимизации проезжей части.
Работы по благоустройству набережных реки Яузы включают ремонт 244 тысяч квадратных метров проезжей части и 160 тысяч квадратных метров пешеходных тротуаров, организацию более 60 новых пешеходных переходов, устройство 15 современных остановочных павильонов и 152 велопарковок и другое. Также проводятся работы по повышению эстетической привлекательности набережных.
Всего в период с 2010 по 2023 годы было благоустроено 68 км 42 набережных Москвы-реки. В 2024 году запланировано благоустройство следующих объектов: Кадашевская набережная со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок от МКАД до Строгинского моста, прибрежные территории Большого и Малого Строгинских затонов, укрепление берегов вблизи стадиона «Спартак», набережные в парке имени Горького и музее-заповеднике «Коломенское»; прибрежные территории Серебряного Бора.