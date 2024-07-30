В Москве благоустроят 20 километров набережных реки Яузы

«В течение нескольких лет занимаемся поймой, набережной реки Яузы. В начале делали верховье, парковые территории, особо охраняемые. Огромная работа, которую мы проводили последние лет пять. Вот дошла очередь до впадения Яузы в Москва-реку, до укрепления набережных, их ремонта, создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов и автомобилей. Набережные реки Яузы комплексно не реконструировались лет 30−40. Конечно, они пришли в достаточно неприятное состояние: разрушенные бордюры, кривые тротуары, непонятная траектория, география самой проезжей части. Все это комплексно, от дома до дома, решили реконструировать. В этом году будет сделано около 20 км набережных Яузы», — сказал Собянин.