Общественные пространства продолжают благоустраивать в Иркутской области

В этом году в Вихоревке Братского района преобразили пляж у реки Убь. За благоустройство этой территории в 2023 году проголосовало 1600 человек. Там было смонтировано современное освещение, разбит газон, а также установили лавочки, урны, пляжные кабинки, волейбольную стойку, качели-диваны и зону для уличной гимнастики. А в Саянске сейчас обновляют сквер «Патриот» в микрорайоне Строителей. За эту территорию проголосовало 2780 жителей. Теперь там отремонтируют дорожки для пешеходов, установят военную технику, сделают наружное освещение и поставят скамейки. Также будет оборудована парковка и проведено озеленение.