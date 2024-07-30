Общественные пространства продолжают благоустраивать в Иркутской области

Сейчас в Иркутской области благоустраивают 63 двора и 53 территории общественных пространств. А на 54 участках уже завершены ремонтные работы. Места, которые необходимо обновить выбирают сами жители области в ходе голосования. Главным фактором является то, что в муниципальном образовании проживают более 20 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Так, в Шелехове приступили к работам по благоустройству сквера у кинотеатра «Юность». Эта общественная территория в 2023 году набрала 1513 голосов. Здесь планируется сделать открытую площадку с парковыми скамьями и наружными светильниками из кованого металла, а также отремонтировать главный фасад здания кинотеатра, — рассказали в пресс-службе правительства.
В этом году в Вихоревке Братского района преобразили пляж у реки Убь. За благоустройство этой территории в 2023 году проголосовало 1600 человек. Там было смонтировано современное освещение, разбит газон, а также установили лавочки, урны, пляжные кабинки, волейбольную стойку, качели-диваны и зону для уличной гимнастики. А в Саянске сейчас обновляют сквер «Патриот» в микрорайоне Строителей. За эту территорию проголосовало 2780 жителей. Теперь там отремонтируют дорожки для пешеходов, установят военную технику, сделают наружное освещение и поставят скамейки. Также будет оборудована парковка и проведено озеленение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске восстановили движение по улице Челнокова.