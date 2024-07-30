В Волгоградской области продлили штормовое предупреждение

Росгидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Волгоградской области из-за непогоды. В регионе сохраняется оранжевый уровень опасности.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru синоптики, сильная засуха в северо-западных и северо-восточных районах продержится до 1 августа. Сегодня и завтра обещают ветер до 20−25 метров в секунду.
По прогнозам Гидрометцентра, в регионе ожидаются сильные дожди и ливни, а также град и грозы. Добавим, что 31 июля ночью будет +15…+20 градусов (местами до +10 градусов). Днем температура воздуха поднимется до +23…+28 тепла.