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В Волгоградской области продлили штормовое предупреждение

Оранжевый уровень из-за непогоды сохраняется в Волгограде и области.

Сейчас в Сакраменто: +16° 3 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Росгидрометцентр продлил штормовое предупреждение в Волгоградской области из-за непогоды. В регионе сохраняется оранжевый уровень опасности.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru синоптики, сильная засуха в северо-западных и северо-восточных районах продержится до 1 августа. Сегодня и завтра обещают ветер до 20−25 метров в секунду.

По прогнозам Гидрометцентра, в регионе ожидаются сильные дожди и ливни, а также град и грозы. Добавим, что 31 июля ночью будет +15…+20 градусов (местами до +10 градусов). Днем температура воздуха поднимется до +23…+28 тепла.