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В Перми на протяжении двух ночей можно будет наблюдать полярное сияние

Причиной явления стали вспышки на Солнце.

Сейчас в Сакраменто: +16° 2 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Возможность наблюдать полярное сияние на протяжении двух ночей появится у жителей Перми, сообщает пермский астроклуб «Телескоп».

Как рассказывает учреждение, редкое явление в Перми можно будет заметить с 30 на 31 июля, а также 1 августа. Причиной появления сияния стали вспышки M и Х класса на Солнце.

«Выброс заряженных частиц солнечного ветра был произведëн в сторону Земли. Расчёты показывают, что потоки солнечного ветра будут, скорее всего, ударять одна за другой по магнитному полю Земли, поэтому магнитная буря растянется на несколько ближайших дней», — рассказывает астроклуб.

По данным клуба, полярное сияние можно будет наблюдать в умеренных широтах, включая широты причерноморья над северным горизонтом. Главным условием возможности увидеть или сфотографировать северное сияние является ясное небо в указанные ночи.

космос