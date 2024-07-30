В Перми на протяжении двух ночей можно будет наблюдать полярное сияние

Возможность наблюдать полярное сияние на протяжении двух ночей появится у жителей Перми, сообщает пермский астроклуб «Телескоп».
Как рассказывает учреждение, редкое явление в Перми можно будет заметить с 30 на 31 июля, а также 1 августа. Причиной появления сияния стали вспышки M и Х класса на Солнце.
«Выброс заряженных частиц солнечного ветра был произведëн в сторону Земли. Расчёты показывают, что потоки солнечного ветра будут, скорее всего, ударять одна за другой по магнитному полю Земли, поэтому магнитная буря растянется на несколько ближайших дней», — рассказывает астроклуб.
По данным клуба, полярное сияние можно будет наблюдать в умеренных широтах, включая широты причерноморья над северным горизонтом. Главным условием возможности увидеть или сфотографировать северное сияние является ясное небо в указанные ночи.