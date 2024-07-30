Андрей Курпатов рассказал, в чем особенность восприятия музыки у профессионалов

«Из других исследований мы знаем, что левое полушарие, в отличие от правого, является языковым, то есть обрабатывает речь. Таким образом, если вы учитесь музыке профессионально, вы в каком-то смысле не просто изучаете музыкальный язык, но и воспринимаете музыкальное произведение как текст, со своей внутренней историей, нарративом», — заключил Курпатов.