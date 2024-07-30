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Андрей Курпатов рассказал, в чем особенность восприятия музыки у профессионалов

Об этом поведал психотерапевт и телеведущий Андрей Курпатов.

Источник: Звук

Об этом поведал психотерапевт и телеведущий Андрей Курпатов.

В интервью Звук Медиа Курпатов уточнил, что у профессионалов музыка обрабатывается в левом полушарии, а у любителей-меломанов — в правом.

«Из других исследований мы знаем, что левое полушарие, в отличие от правого, является языковым, то есть обрабатывает речь. Таким образом, если вы учитесь музыке профессионально, вы в каком-то смысле не просто изучаете музыкальный язык, но и воспринимаете музыкальное произведение как текст, со своей внутренней историей, нарративом», — заключил Курпатов.

Ранее мы рассказывали, как восприятие звука меняется с возрастом.