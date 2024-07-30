Минздрав рассказал, чем чаще всего болеют дети в Узбекистане

По информации министра здравоохранения Асылбека Худаярова, к 1 июля этого года медицинское обследование прошли 5,7 миллиона школьников (96,5%) и 1,3 миллиона детсадовцев (63,5%).
У 30% осмотренных детей были выявлены различные заболевания. 28,4% детей имеют заболевания крови и органов кроветворения, к ним относится анемия. Также у детей распространены заболевания органов дыхания, пищеварения и эндокринной системы.
Количество детей и подростков до 18 лет в Узбекистане составляет более 12,9 миллиона человек — это 35% от общей численности населения.