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Минздрав рассказал, чем чаще всего болеют дети в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане медики обследовали 7 миллионов детей дошкольного и школьного возраста. Самыми частыми заболеваниями у детей оказались анемия и заболевания органов дыхания, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации министра здравоохранения Асылбека Худаярова, к 1 июля этого года медицинское обследование прошли 5,7 миллиона школьников (96,5%) и 1,3 миллиона детсадовцев (63,5%).

У 30% осмотренных детей были выявлены различные заболевания. 28,4% детей имеют заболевания крови и органов кроветворения, к ним относится анемия. Также у детей распространены заболевания органов дыхания, пищеварения и эндокринной системы.

Количество детей и подростков до 18 лет в Узбекистане составляет более 12,9 миллиона человек — это 35% от общей численности населения.

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