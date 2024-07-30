Гибель рыбы произошла в озере Старый Дон в Семикаракорске

Замор рыбы в озере Старый Дон в Семикаракорске подтвердился после проверки минприроды Ростовской области. Информацию об этом опубликовали сегодня, 30 июля.
— В акватории и в районе прибрежной защитной полосы, на мелководных участках, зафиксировали гибель рыбы. Сброс сточных и хозяйственных вод не происходил, в зоне озера нет каких-либо промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отсутствует жилая застройка, — отметили в министерстве.
Специалисты указали, что вода в местах замора была застойной с водорослями и камышами, а в районе пляжа более прозрачной.
— Результаты обследования уже направлены в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, — добавили в минприроды региона.
Ранее гибель рыбы фиксировали в районе улицы Рахманинова в Ростове-на-Дону. Также сообщалось о заморах в Северном водохранилище донской столицы и в реке Быстрой Морозовского района.
Напомним, одной из причин гибели рыбы в летний период считается снижение количества кислорода в воде. Такие случаи отмечаются почти каждый год, чаще всего в мелких и зарастающих водоемах.