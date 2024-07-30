В Перми День ВДВ проведут без шествия 2 августа на бульваре Советской Армии

Стала известна программа проведения Дня ВДВ в Перми 2 августа. Основную часть мероприятий праздника для десантников проведут с 11:00 до 13:00 на бульваре им. Советской Армии. Его организаторы приняли решение не проводить по улицам города традиционного шествия десантников.
В городском управлении по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям «Комсомолке» сообщили, сбор участников пройдет с 10:00 у памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас». Все желающие смогут принять участие в возложении цветов к памятнику и митинге.
После завершения митинга состоится концерт. Его для участников праздника проведут в гарнизонном Доме офицеров на ул. Сибирской, 59. Главной темой станет 94-я годовщина создания Воздушно-десантных войск.
На празднование Дня ВДВ в Перми пригласили родителей бойцов, погибших в различных войнах, а также действующих военнослужащих ВДВ и спецназа ГРУ. Участники праздника смогут оказать гуманитарную помощь участникам СВО, отправив на передовую оснащение и оборудование.
В Перми 2 августа на День ВДВ запретят продажу алкоголя. Городские власти запретят розничную продажу алкогольной продукции в ближайшую пятницу.