В Перми День ВДВ проведут без шествия 2 августа на бульваре Советской Армии

В городском управлении по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям «Комсомолке» сообщили, сбор участников пройдет с 10:00 у памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас». Все желающие смогут принять участие в возложении цветов к памятнику и митинге.