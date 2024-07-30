Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области ожидаются гроза и ливень 31 июля

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды.

Сейчас в Сакраменто: +16° 2 м/с 82% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о приближении шторма. В регионе ожидается шквалистый ветер, гроза и ливень, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 31 июля ожидается гроза, ливень, усиление ветра, порывы которого достигнут 15−20 метров в секунду, возможен град, — отмечают синоптики.

Специалисты ГУ МЧС России по региону рекомендуют не выходить из дома. Кроме того, не стоит прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и недостроенными зданиями. Необходимо убрать вещи со двора и балконов, а машину, по возможности, поставить в гараж.