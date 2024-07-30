В Самарской области ожидаются гроза и ливень 31 июля

Специалисты ГУ МЧС России по региону рекомендуют не выходить из дома. Кроме того, не стоит прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и недостроенными зданиями. Необходимо убрать вещи со двора и балконов, а машину, по возможности, поставить в гараж.