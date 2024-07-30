В Самарской области ожидаются гроза и ливень 31 июля

В Самарской области местных жителей предупредили о приближении шторма. В регионе ожидается шквалистый ветер, гроза и ливень, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 31 июля ожидается гроза, ливень, усиление ветра, порывы которого достигнут 15−20 метров в секунду, возможен град, — отмечают синоптики.
Специалисты ГУ МЧС России по региону рекомендуют не выходить из дома. Кроме того, не стоит прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и недостроенными зданиями. Необходимо убрать вещи со двора и балконов, а машину, по возможности, поставить в гараж.