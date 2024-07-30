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Казахстанец отсудил у работодателя 5 миллионов тенге

В суд № 3 города Актобе обратился работник с иском к работодателю о взыскании 5 миллионов тенге компенсации за причиненный моральный вред, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Как следует из материалов дела, с 2022 года истец работал на шахте в должности крепильщика. Во время работы на него упала горная масса, отчего он потерял сознание.

«В результате несчастного случая работник получил тяжелые травмы, перенес операцию и ему присвоена инвалидность третьей группы. Актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, установлена степень вины работодателя 80 процентов, и 50 процентов — утрата работоспособности истца», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд принял во внимание причинение здоровью истца в результате несчастного случая существенного вреда и с учетом тяжести полученных травм, предстоящей операции и курсов реабилитации удовлетворил исковое требование в полном объеме.

«С работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 миллионов тенге. Решение суда вступило в законную силу», — сообщили в суде.