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100 рублей с человека, шезлонги и мангалы в аренду: в Самарской области прикрыли нелегальный платный пляж

Под Самарой находчивый «предприниматель» открыл незаконный платный пляж.

Источник: прокуратура Самарской области

Под Самарой, в поселке Чкалово Волжского района работал нелегальный платный пляж. Вход на него стоил 100 рублей с человека, также здесь можно было арендовать шезлонги, мангалы, сапборды. Этот факт установили сотрудники прокуратуры, полицейские и сотрудники местной администрации. Пляж организовал находчивый «предприниматель», на которого составили протоколы об административном правонарушении за предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии.

— Прокуратурой Волжского района главе администрации городского поселения Смышляевка внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении, — уточнила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Также организатора пляжа могут привлечь к ответственности за самовольное занятие земельного участка и ограничение свободного доступа к водному объекту. А незаконный пляж уже не работает.

Прокуратура