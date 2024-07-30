100 рублей с человека, шезлонги и мангалы в аренду: в Самарской области прикрыли нелегальный платный пляж

Под Самарой, в поселке Чкалово Волжского района работал нелегальный платный пляж. Вход на него стоил 100 рублей с человека, также здесь можно было арендовать шезлонги, мангалы, сапборды. Этот факт установили сотрудники прокуратуры, полицейские и сотрудники местной администрации. Пляж организовал находчивый «предприниматель», на которого составили протоколы об административном правонарушении за предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии.