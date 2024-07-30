Движение транспорта улучшат на двух федеральных трассах в Иркутской области

— Руководители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» доложили, что работы на мосту через реку Белая ускоряются. На проезжей части моста специалистам необходимо сделать два бетонных слоя: выравнивающий и защитный, провести гидроизоляцию. По технологии каждый слой должен выстояться семь суток. В сентябре предполагается завершить работы на проезжей части и движение будет открыто в обе стороны, — написал в телеграмм-канал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.