Движение транспорта улучшат на двух федеральных трассах в Иркутской области

Из-за ремонтных работ на мостах через реку Белая в Усольском районе и через реку Бабха в Слюдянском районе затруднено движение транспорта. Особо эта проблема выразилась в туристический сезон. Решение обсудили на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения под руководством первого заместителя Губернатора Иркутской области Романа Колесова. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
Мост через реку Белая ремонтируют с июня. В общей сложности на работы планируют потратить два года. На 270 метрах дороги и восьми пролетах подрядчики заменят мостовое полотно, барьерные и перильные ограждения, установят современное светодиодное освещение, обустроят системы водоотведения, а также смонтируют сооружения, необходимые для отвода воды с дороги.
— Руководители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» доложили, что работы на мосту через реку Белая ускоряются. На проезжей части моста специалистам необходимо сделать два бетонных слоя: выравнивающий и защитный, провести гидроизоляцию. По технологии каждый слой должен выстояться семь суток. В сентябре предполагается завершить работы на проезжей части и движение будет открыто в обе стороны, — написал в телеграмм-канал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Слюдянском районе для минимизации заторов в туристический сезон ремонтные работы прекращены до сентября. Также открыто движение по обеим полосам. На данный момент одну из полос уже отремонтировали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-главу минимущества оправдали в суде в Иркутской области.