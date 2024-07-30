Экс-депутата Омского горсовета осудили за фейки в телеграме

Куйбышевский районный суд признал Дмитрия Петренко виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, помимо этого он на 4 года лишен права заниматься администрированием сайтов. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции Петренко.