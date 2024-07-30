Экс-депутата Омского горсовета осудили за фейки в телеграме

Сегодня Куйбышевский районный суд вынес приговор бывшему депутату Омского городского совета Дмитрию Петренко. Его осудили по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти или вражды».
Как установило следствие, Петренко распространял фейковую информацию в своем телеграм-канале.
«Осужденный разместил на канале в сети интернет под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об уничтожении российскими военнослужащими ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирного населения в ходе СВО в различных городах Украины», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовный процесс проходил в заочном формате — после окончания предварительного следствия экс-депутат сбежал из-под подписки о невыезде. По данным следствия, сейчас он находится заграницей.
Куйбышевский районный суд признал Дмитрия Петренко виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, помимо этого он на 4 года лишен права заниматься администрированием сайтов. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции Петренко.
Решение суда не вступило в законную силу.