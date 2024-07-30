В Тихой бухте восстановили пляж, который пострадал от «шторма века»

В Тихой бухте завершены работы по восстановлению пляжа в ландшафтно-рекреационном парке. Пляж на территории парка пострадал во время «шторма века» в ноябре. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
При проведении ремонта удалось избежать закрытия парка для посетителей. Туристы имели беспрепятственный доступ к побережью.
Во время работ, которые обошлись в четыре миллиона рублей, в парке установили беседки и навесы, отремонтировали лестницы. Также высадили саженцы лоха серебристого. Эти деревья были поломаны ветром во время урагана. Средства на восстановление пляжа были направлены из федерального бюджета.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что Севастополь получит 734 миллиона рублей на восстановление Приморского бульвара после «шторма века».