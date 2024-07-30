В Тихой бухте восстановили пляж, который пострадал от «шторма века»

Во время работ, которые обошлись в четыре миллиона рублей, в парке установили беседки и навесы, отремонтировали лестницы. Также высадили саженцы лоха серебристого. Эти деревья были поломаны ветром во время урагана. Средства на восстановление пляжа были направлены из федерального бюджета.