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Елдос Сметов обратился к казахстанцам

Олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов обратился к казахстанцам со словами благодарности, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Я — олимпийский чемпион! К моему набору медалей не хватало только этой медали. До этого я дважды видел эту медаль с обеих сторон… И вот теперь “золото” Олимпиады — мо`. Я приехал в Париж, чтобы завоевать только “золото”. Моя мечта сбылась… Я счастлив! Я вижу ваши поздравления и теплые слова, которые получаю на протяжении нескольких дней… Большое спасибо! Ваша поддержка, поддержка казахского народа для меня всегда ценная, и в каком бы уголке мира я ни боролся, я это чувствую», — написал Елдос Сметов на своей странице в Instagram*.

На Играх в Париже Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом и принёс Казахстану первое «золото», выиграв соревнования в весовой категории до 60 килограммов.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.