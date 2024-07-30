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В Башкирии собираются провести инвентаризацию бомбоубежищ

Госкомитет по ЧС намерен проверить состояние защитных сооружений и их принадлежность.

В Башкирии собираются провести инвентаризацию бомбоубежищ. Госкомитет по ЧС намерен проверить состояние защитных сооружений и их принадлежность, для этого был подготовлен проект постановления.

«Инвентаризация проводится в отношении защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) и объектов, размещенных на территории Республики Башкортостан, вне зависимости от форм их собственности. К ЗС ГО относятся убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. К объектам относятся заглубленные помещения подземного пространства», — говорится в проекте.

В свою очередь, «объекты» делятся на четыре категории:

  • подвалы жилых зданий;
  • подвалы зданий и сооружений;
  • гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружений;
  • помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные, трамвайные подземные тоннели, подземные переходы и т. п.), а также подземные горные выработки.

В ходе инвентаризации проверят целостность сооружений и их готовность к использованию по назначению. По итогам инвентаризации, которая пройдет в 3 этапа, составят их актуальный список.