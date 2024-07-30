В Башкирии собираются провести инвентаризацию бомбоубежищ

«Инвентаризация проводится в отношении защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) и объектов, размещенных на территории Республики Башкортостан, вне зависимости от форм их собственности. К ЗС ГО относятся убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. К объектам относятся заглубленные помещения подземного пространства», — говорится в проекте.