Баранов — в Иран, коров — на убой: Почему на Кубани дорожает мясо

Из мясных продуктов на Кубани по-прежнему доступной остается курица, ее стоимость в течение полугода в магазинах была на одном уровне — в среднем 230 рублей за килограмм. А вот говядина и баранина стабильно растут в цене из месяца в месяц. Одна из причин — уменьшение поголовья.
— По данным Краснодарстата, производство крупного рогатого скота в живом весе в сельскохозяйственных организациях Кубани за январь-июнь 2024 года снизилось на 3%. В то же время поголовье коров в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,5%. Эти факторы могли оказать дополнительное влияние на цену говядины, которая по итогам первых 6 месяцев года выросла на 9,8%. При этом потребление говядины в течение календарного года имеет более равномерный характер в отличие от свинины и курицы, потребление которых формирует повышенный сезонный спрос в теплый период года. В следующие месяцы тенденции подорожания, скорее всего, продолжатся, но без резких взлетов, — прокомментировал эксперт аналитического агентства АКРА Антон Тренин.
Больше всего выросла за первое полугодие в стоимости баранина — на 23,5%. Ее удорожание связано еще и с расширением экспорта продукции.
— Производство баранины в Краснодарском крае, несмотря на растущие объемы, в общероссийских масштабах находится на низком уровне — менее 1%. В целом по стране этого вида мяса производится меньше, чем других видов, что формирует определенный дефицит на внутреннем рынке, в то время как экспорт баранины в 2023 году значительно вырос во многом из-за выхода на рынок Ирана, где такой продукт высоко востребован. Эти факторы вкупе со снижением поголовья овец по стране могут объяснять более высокий темп роста цен на баранину как по всей России, так и в Краснодарском крае, — добавил Антон Тренин.
КСТАТИ.
К концу года подорожает молочка.
Повышение цены связывают с ростом себестоимости сырья.
Стабильно цена растет и на молоко. К концу года молочка подорожает на 15%. Эксперты уверены, что такая динамика неизбежна.
— Основная причина повышения цен на молочную продукцию — это рост себестоимости в сырьевом секторе в связи с увеличением ключевой ставки и повышением зарплат в молочной отрасли. Кроме этого, повышаются расходы на составляющие производственного процесса: горюче-смазочные материалы, электроэнергию и корма, — сообщил председатель Южного молочного союза Константин Синецкий.
ОФИЦИАЛЬНО.
Андрей КОРОБКА, заместитель губернатора Краснодарского края:
«Снижение поголовья крупного рогатого скота молочного направления связано с выбраковкой низкопродуктивного поголовья. Предприятию экономически невыгодно держать низкопродуктивную корову. На 1 июня в регионе поголовье крупного рогатого скота составило 561 тысячу, что ниже уровня предыдущего года на 2 тысячи. Уверен, что концу года эта цифра выровняется за счет введения нового поголовья. Пять лет назад надой в семь тысяч килограммов молока с одной коровы в год считался хорошим. Сейчас это — минимальный порог. Если надои коровы ниже — от нее избавляются. Сегодня идет выбраковка не только низкопродуктивного, но и лейкозного поголовья».