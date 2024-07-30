Баранов — в Иран, коров — на убой: Почему на Кубани дорожает мясо

— По данным Краснодарстата, производство крупного рогатого скота в живом весе в сельскохозяйственных организациях Кубани за январь-июнь 2024 года снизилось на 3%. В то же время поголовье коров в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,5%. Эти факторы могли оказать дополнительное влияние на цену говядины, которая по итогам первых 6 месяцев года выросла на 9,8%. При этом потребление говядины в течение календарного года имеет более равномерный характер в отличие от свинины и курицы, потребление которых формирует повышенный сезонный спрос в теплый период года. В следующие месяцы тенденции подорожания, скорее всего, продолжатся, но без резких взлетов, — прокомментировал эксперт аналитического агентства АКРА Антон Тренин.