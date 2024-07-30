Первая серия мыльной оперы «Санта Барбара» вышла 40 лет назад

Первый эпизод мыльной оперы «Санта Барбара» вышел 30 июля 1984 года на американском телеканале NBC. Это первый сериал, показанный в СНГ после распада СССР — и самый длинный из когда-либо транслировавшихся в России. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и проверить, насколько хорошо вы помните «Санта-Барбару».