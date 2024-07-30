Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая серия мыльной оперы «Санта Барбара» вышла 40 лет назад

Первый эпизод мыльной оперы «Санта Барбара» вышел 30 июля 1984 года на американском телеканале NBC. Это первый сериал, показанный в СНГ после распада СССР — и самый длинный из когда-либо транслировавшихся в России. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и проверить, насколько хорошо вы помните «Санта-Барбару».

Источник: Газета.Ру

Первый эпизод мыльной оперы «Санта Барбара» вышел 30 июля 1984 года на американском телеканале NBC. Это первый сериал, показанный в СНГ после распада СССР — и самый длинный из когда-либо транслировавшихся в России. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и проверить, насколько хорошо вы помните «Санта-Барбару».