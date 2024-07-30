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Новая форма и презентация команды: ХК «Автомобилист» устроит День болельщика в Екатеринбурге

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет День болельщика. Мероприятие будет посвящено старту нового сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, все пройдет в это воскресенье, 4 августа, на Площади 1905 года. Клуб подготовил множество зон активностей и фудтраков с разнообразной едой. Начало работы площадки — в 16:00, основная же программа на сцене начнется в 17:00.

Сначала «Автомобилист» покажет предсезонную и новую игровую форму клуба, а затем состоится главное событие: презентация команды и награждение игроков и тренеров бронзовыми медалями чемпионата КХЛ сезона-2023/24. Завершит вечер общение болельщиков с хоккеистами и концерт. Зрителей ждет выступление сразу двух хедлайнеров: групп Filatov & Karas и «Банд’Эрос».

Мероприятие продлится до 22:00, вход свободный. Как добавили в мэрии, автомобильная парковка, обычно действующая на Площади 1905 года, будет закрыта с 23:00 пятницы, 2 августа, до 6:00 понедельника, 5 августа.

Напомним, ранее ХК «Автомобилист» раскрыл планы подготовки к предстоящему сезону-2024/25.

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