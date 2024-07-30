Новая форма и презентация команды: ХК «Автомобилист» устроит День болельщика в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, все пройдет в это воскресенье, 4 августа, на Площади 1905 года. Клуб подготовил множество зон активностей и фудтраков с разнообразной едой. Начало работы площадки — в 16:00, основная же программа на сцене начнется в 17:00.