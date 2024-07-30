Страховые пенсии увеличат 130 тыс работающим пенсионерам в Иркутской области

С первого августа в Иркутской области увеличат страховые пенсии 130 тысячам работающим пенсионерам. Скорректируют выплаты людей, получающих деньги по старости или инвалидности. Одним из главных факторов является то, что работодатели в прошлом году выплатили страховые взносы. Об этом КП-Иркутск сообщили в отделении социального фонда России по Иркутской области.
Для получения выплат в новом размере пенсионерам не придется никуда обращаться. Деньги поступят на счет в августе по обычному графику. Также увеличится пенсия по потере кормильца.
— Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 ₽ Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг, — рассказали в пресс-службе фонда.
Следующая автоматическая индексация пройдет в феврале 2025 года. Она будет применима с учетом повышений за 2016−2024 годы, кода индексация фиксировалась, но не выплачивалась. Благодаря этому прибавка будет более существенной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за смерть двух медведей выплатили компенсацию в размере 120 тыс рублей в Иркутской области.