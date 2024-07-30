Кишиневский аэропорт объявил о продлении ограничений

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik.Меры по ограничению доступа в терминал Кишиневского международного аэропорта продлеваются еще на 30 календарных дней, до 28 августа 2024 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Меры предприняты воздушной гаванью в сотрудничестве с Пограничной полицией и Службой гражданской авиации Республики Молдова.
«Учитывая напряженное расписание летних рейсов и повышенный пассажиропоток, мы настоятельно просим улетающих отнестись к поездке ответственно и прибыть не менее чем за три часа до запланированного вылета, чтобы пройти необходимые формальности и избежать задержек рейса», — отметили в пресс-службе.
Напомним, начиная с 1 мая текущего года доступ в терминал аэропорта разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.
С тех пор ограничительная мера последовательно продлевалась.