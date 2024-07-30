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Из Ростова в Азов запустят дополнительные поезда

Они будут курсировать по выходным.

Источник: телеграм-канал Телеграмма СКЖД

С 3 августа по субботам и воскресеньям на маршруте «Ростов-Азов» будут ходить два дополнительных электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

— Дополнительная электричка из донской столицы позволит пассажирам с комфортом добираться до Азова в утренние часы. Состав будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 7:19, — говорится в сообщении.

В пути предусмотрены следующие остановки: Заречная, 1352 км, Электродепо, Батайск, ОП 3 км, Стройдеталь, ОП 8 км, Весна (12 км), Кулешовский, ОП 21 км, ОП 23 км, Красногоровка. В Азов поезд прибудет в 8:26.

В рейс из Азова состав отправится в 8:40. На вокзал Ростов-Пригородный он прибудет в 9:44.

Отметим, что после введения дополнительных рейсов на маршруте «Ростов-Азов» будут курсировать семь пар пригородных поездов.