Из Ростова в Азов запустят дополнительные поезда

С 3 августа по субботам и воскресеньям на маршруте «Ростов-Азов» будут ходить два дополнительных электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
— Дополнительная электричка из донской столицы позволит пассажирам с комфортом добираться до Азова в утренние часы. Состав будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 7:19, — говорится в сообщении.
В пути предусмотрены следующие остановки: Заречная, 1352 км, Электродепо, Батайск, ОП 3 км, Стройдеталь, ОП 8 км, Весна (12 км), Кулешовский, ОП 21 км, ОП 23 км, Красногоровка. В Азов поезд прибудет в 8:26.
В рейс из Азова состав отправится в 8:40. На вокзал Ростов-Пригородный он прибудет в 9:44.
Отметим, что после введения дополнительных рейсов на маршруте «Ростов-Азов» будут курсировать семь пар пригородных поездов.