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В Самаре с 1 октября к льготным школьным обедам добавят фрукты и соки

Стоимость витаминной добавки не превысит 19 рублей в день, дети будут получать ее трижды в неделю.

Источник: РИА "Новости"

Власти Самары 29 июля 2024 года подготовили проект постановления мэрии о бесплатном питании в школах. С 1 октября 2024 года предлагается добавить отдельный завтрак или обед для детей из многодетных семей. Стоимость завтрака не превысит 86 рублей, а обеда — 121 рубль.

Этой категории детей, а также иным льготникам, включая тех, чьи родители являются участниками СВО, предлагается добавить к обеду соки и фрукты. Такая витаминная добавка будет положена трижды в неделю до 31 декабря 2024 года. Ее стоимость не должна превышать 19 рублей в день.

образование