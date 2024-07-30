В Самаре с 1 октября к льготным школьным обедам добавят фрукты и соки

Этой категории детей, а также иным льготникам, включая тех, чьи родители являются участниками СВО, предлагается добавить к обеду соки и фрукты. Такая витаминная добавка будет положена трижды в неделю до 31 декабря 2024 года. Ее стоимость не должна превышать 19 рублей в день.