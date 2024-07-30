Чиновник из акимата выдал служебную квартиру своей жене в Уральске

«В ходе служебной проверки, (выявлены) факты, указывающие на то, что Мынжасаров А., занимающий должность руководителя единого государственно-правового отдела аппарата акима города Уральск, пользуясь своим положением, выдал квартиру Карасаевой А., с которой состоит в браке», — ответили в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области.
Это выяснилось 28 июня. По информации акимата ЗКО, заключение проверки отправлено в прокуратуру Уральска для дачи соответствующей правовой оценки действиям чиновника.
«Для выявления и предотвращения подобных фактов создана рабочая группа по проверке законности предоставления жилища из государственного жилищного фонда акиматом города Уральск», — говорится в сообщении акимата.
Согласно закону, лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.